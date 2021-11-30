تونس تعلق الرحلات الجوية إلى المغرب لحين إشعار آخر

أعلنت الخطوط الجوية التونسية تعليق كافة الرحلات إلى المغرب وذلك لحين إشعار آخر.

وأوضحت الخطوط الجوية - في بيان صادر اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء - أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على تعليق السلطات المغربية كافة رحلات المسافرين من وإلى المملكة المغربية لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم 29 نوفمبر الجاري.

وكانت المغرب قد اتخذت هذا القرار بسبب التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في أوروبا وإفريقيا.

وكانت قد أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية أنها قررت تعليق الرحلات من وإلى المغرب (في كلا الاتجاهين) ابتداء من اليوم وحتى 13 ديسمبر المقبل.. كخطوة في سبيل التصدي للتفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا الذي يعرف بـ "أوميكرون" ويعتقد أنه أشد خطورة مما سبقه.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت أمس الأول عن تعليق السفر فى اتجاه المغرب فقط .

وأوضحت الشركة المغربية أنها تلتزم بمتابعة الركاب خلال هذه الفترة من خلال السماح بتغيير واسترداد التذاكر من وإلى المغرب وفقًا لعدد من الخيارات خلال فترة التعليق.

وأشارت الشركة، على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إلى السماح بتغيير التذكرة بدون غرامة مع احتمال تطبيق فرق السعر.. أو الحصول على قسيمة سفر باسم المسافر وهي غير قابلة للتحويل، وصالحة لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإصدار.

وأضافت أن هذه القسيمة قابلة لاسترداد قيمتها نقدًا عند نهاية صلاحيتها إذا لم يتم استخدامها، وذلك بناءً على طلب المسافر في غضون 3 أشهر بعد انتهاء صلاحيتها.

وكان المغرب اتخذ في وقت سابق سلسلة إجراءات تحسبا لوصول المتحور الجديد المثير للقلق، إذ فرض قيودا على القادمين من عدة بلدان إفريقية، في مسعى لكبح انتشار المتحور الجديد.

