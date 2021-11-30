الصين تعترف بأن «أوميكرون» ستعقد تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية

اعترفت الصين الثلاثاء بأن المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" ستتسبب بصعوبات إضافية في تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية المقررة في بكين من الرابع إلى 20 فبراير المقبل، لكنها جددت ثقتها في نجاح الحدث الأوليمبي.

وقال متحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي، "سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى بعض التحديات في ما يتعلق بمكافحة الوباء".

وأضاف: "لكن الصين لديها خبرة في هذا المجال وأنا مقتنع تمامًا بأن الألعاب الأوليمبية الشتوية، ستقام من دون قلق وكما هو مخطط لها".

سيطرت الصين إلى حد كبير على الوباء على أراضيها بفضل إجراءات صارمة من قيود مشددة على الرحلات الدولية والحجر الصحي الإلزامي عند الوصول، والفحوصات المكثفة أو حتى عزل حالات الاتصال، التي يتم تحديدها بفضل تطبيقات تتبع السفر.

وعادت الحياة إلى حد كبير لمسارها الطبيعي في ربيع العام الماضي. لكن البلاد لا تزال تواجه ظهور بؤر صغيرة متفرقة، وبينما تم إغلاق الحدود الصينية عمليًا منذ مارس 2020، ستقام ألعاب أوليمبياد بكين في فقاعة صحية لن يتمكن نحو 2900 رياضي يُتَوَقع مشاركتهم فيها، من الخروج منها.

ويجب على المشاركين إما أن يكونوا مطعمين أو الخضوع للحجر الصحي لمدة 21 يومًا عند الوصول، وسيخضعون إلى فحوصات "كوفيد-19" بشكل يومي، وستتمكن الجماهير المقيمة في الصين وحدها فقط من حضور الألعاب.

وتكشف الصين عن بضع عشرات حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" فقط كل يوم. ولم يتم رصد المتحورة "أوميكرون" حتى الآن في البلاد، باستثناء هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي.

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، انخفاضًا من 41 في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 21 من الإصابات الجديدة محلية، وذلك دون تغيير عن اليوم السابق.

وسجلت الصين 22 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636 وحتى يوم الاثنين، سجل بر‭ ‬الصين الرئيسي 98711 إصابة مؤكدة.