الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عودة الرحلات السياحية الهولندية والبلجيكية لمطار مرسى علم الشهر المقبل

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن عودة الرحلات الجوية الدولية السياحية الهولندية والبلجيكية إلى مطار مرسى علم الدولي بمحافظة جنوب سيناء ديسمبر المقبل، عقب تعليق استغرق أكثر من 18 شهرًا متتاليًا، نتيجة انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، وفي إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد.

وأضافت المصادر، لـ«الدستور»، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي قد تلقت إخطارًا خلال الأيام الماضية بعودة الرحلات السياحية الدولية الهولندية والبلجيكية عبر مختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة بالدولتين، لنقل الوفود السياحية مختلفة الجنسيات إلى منتجع مرسى علم السياحية بداية من شهر ديسمبر المقبل، حيث سيستقبل مطار مرسى علم الدولي يوم الخميس المقبل، أولى الرحلات الجوية الهولندية عبر إحدى شركات الطيران الخاصة الهولندية.

وأشارت إلى أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي قد أعلنت استعدادها لاستقبال الرحلات السياحية الهولندية والبلجيكية، حيث سيتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود السياحية الوافدة إلى المطار، كما سيتم استقبال الطائرات السياحية برش المياه والورود، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على الرحلات الجوية مختلفة الجنسيات الوافدة إلى المطار، في ظل تردي الأوضاع الصحية على مستوى العالم، خاصة مع ظهور متحور كورونا الجديد.

وأوضحت أن الفترة الراهنة تشهد زيادة في معدلات التشغيل الجوية والركابية من مختلفة الجنسيات، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي يمتع بها المطار خلال الفترة الراهنة، خاصة مع حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتوقعت المصادر أن الشهر المقبل سيشهد مطار مرسى علم الدولي زيادة كبيرة في المعدلات التشغيلية مختلفة الجنسيات، تزامنًا مع قرب الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، حيث تشهد تلك الفترات زيادة هائلة في الرحلات الجوية الدولية والداخلية.

القابضة للمطارات والملاحة الجوية مطار مرسى علم الدولي وزارة الطيران المدني تنشيط الحركة السياحية الدولية متحور كورونا الجديد

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