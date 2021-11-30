الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بسبب ضعف الإقبال.. ندوة الفنانة نيللى بالمجان فى القاهرة السينمائى

الندوة
الندوة

فتح مسرح الفنانة نيللي بالمجان بسبب ضعف عدد الحضور في ندوتها بالقاهرة السينمائي.

وأقيمت منذ قليل ندوة الفنانة القديرة نيللي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثالثة والأربعين، عقب تكريمها في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي، حيث أدار الندوة الناقد الفني طارق الشناوي.

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وكانت أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثالثة منذ بدايته عن أن من يريد حجز التذاكر الخاصة بالندوات أو الأفلام عليه أن يتواجد قبلها بيوم ولا يمكن حجز الندوة أو الفيلم في نفس يوم العرض أو إقامة الندوة.

حيث أعلنت إدارة المهرجان عن فتح مسرح الندوة الخاصة بالفنانة نيللي بالمجان والدخول من خلال الكارنيهات المعتمدة دون شراء أي تذكرة، وذلك نظرًا لضعف الإقبال.

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تأجيل الندوة

يذكر أنه كان من المفترض أن تقام الندوة في الساعة الواحدة ظهرا، بينما أعلنت إدارة المهرجان عن تقديمها إلي الثالثة، وذلك نظرا لعدم وجود حضور ضخم في الندوة، بينما حضر في الندوة الإعلامية إيمان أبوطالب ورئيس المهرجان المنتج محمد حفظي.

وكانت قد أقيمت مساء أمس ندوة أيضا الفنان كريم عبدالعزيز، بعد تكريمه في الافتتاح، حيث حضر الندوة عدد كبير جدا من النجوم، إضافة إلى التغطية الصحفية وكل الطلاب والسينمائيين المسجلين في المهرجان، بينما أدار الندوة أيضا الناقد طارق الشناوي.

يذكر أن المهرجان يعرض يوميا عددا من الأفلام المختلفة داخل دار الأوبرا المصرية.

حجز محمد فعاليات ندوة شراء كريم تكريم الفنانين عرض السينمائي القاهرة الفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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