«القاهرة السينمائى» يطلق نشرة ديجيتال لاستعراض فعاليات دورته الـ 43

أطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، نشرة ديجيتال، عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستعراض فعاليات دورته الـ 43، التي ستنتهي 5 ديسمبر المقبل.

تعرض النشرة بشكل يومي عبر المنصات الرسمية للمهرجان على "فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستجرام"

https://youtu.be/7tqJbLY0Eis

خلال النشرة يتم الإعلان عن مواعيد الأفلام المهمة وطرق حجزها، بجانب تقديم تغطية شاملة لجميع الفعاليات، وعقد لقاءات مع نجوم وضيوف المهرجان من صناع ومحبي السينما.

فيما يتولى كل من الإعلامي شريف نور الدين، ومصممة الأزياء والفنانة ندى أكرم، ونالا كامل، مهمة تقديم النشرة ومحاورة الضيوف.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

أطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، نشرة ديجيتال، عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستعراض فعاليات دورته الـ 43، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 5 ديسمبر المقبل.

تعرض هذه النشرة بشكل يومي عبر المنصات الرسمية للمهرجان على مواقع "فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستجرام"

خلال النشرة يتم الإعلان عن مواعيد الأفلام الهامة وطرق حجزها، بجانب تقديم تغطية شاملة لجميع الفعاليات، وعقد لقاءات مع نجوم وضيوف المهرجان من صناع ومحبي السينما.

فيما يتولى كل من الإعلامي شريف نور الدين، ومصممة الأزياء والفنانة ندى أكرم، ونالا كامل، مهمة تقديم النشرة ومحاورة الضيوف.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).