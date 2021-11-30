الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«القاهرة السينمائى» يطلق نشرة ديجيتال لاستعراض فعاليات دورته الـ 43

نالا زكي
نالا زكي

أطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، نشرة ديجيتال، عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستعراض فعاليات دورته الـ 43، التي ستنتهي 5 ديسمبر المقبل.

تعرض النشرة بشكل يومي عبر المنصات الرسمية للمهرجان على "فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستجرام"

https://youtu.be/7tqJbLY0Eis

خلال النشرة يتم الإعلان عن مواعيد الأفلام المهمة وطرق حجزها، بجانب تقديم تغطية شاملة لجميع الفعاليات، وعقد لقاءات مع نجوم وضيوف المهرجان من صناع ومحبي السينما.

فيما يتولى كل من الإعلامي شريف نور الدين، ومصممة الأزياء والفنانة ندى أكرم، ونالا كامل، مهمة تقديم النشرة ومحاورة الضيوف.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

أطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، نشرة ديجيتال، عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستعراض فعاليات دورته الـ 43، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 5 ديسمبر المقبل.

تعرض هذه النشرة بشكل يومي عبر المنصات الرسمية للمهرجان على مواقع "فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستجرام"

خلال النشرة يتم الإعلان عن مواعيد الأفلام الهامة وطرق حجزها، بجانب تقديم تغطية شاملة لجميع الفعاليات، وعقد لقاءات مع نجوم وضيوف المهرجان من صناع ومحبي السينما.

فيما يتولى كل من الإعلامي شريف نور الدين، ومصممة الأزياء والفنانة ندى أكرم، ونالا كامل، مهمة تقديم النشرة ومحاورة الضيوف.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

نشرة مهرجان ديجيتال القاهرة القاهرة السينمائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم

تقلل الإصابة بأمراض القلب.. لماذا نتناول أطعمة غنية بـ أوميجا3؟

«الجمعة الوهمية»..تعرف على حقوق المستهلك خلال موسم التخفيضات

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

«أمطار خفيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جوتيريش: بوادر مشجعة في اتصالات المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين