الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ربوكات.. روبوت «الإنتاج الحربى» للتعامل مع العبوات الناسفة فى «إيديكس 2021»

روبوت الإنتاج الحربي
روبوت الإنتاج الحربي

عرضت وزارة الإنتاج الحربي في معرض «إيديكس ٢٠٢١» الروبوت «ربوكات» للتعامل مع العبوات الناسفة M-٣٠٠.

«ربوكات» مزود بشاشة ١٢.٥ بوصة تتيح رؤية جميع الكاميرات وشاشة صغيرة لعرض بيانات المعدة أثناء التشغيل وعرض نسبة شحن وحدة التحكم وقوة إشارة الاتصال اللاسلكي وبها ٣ مخارج لوحدة التحكم ومخرج شاحن البطارية ومخرج الاتصال السلكي.

وتعمل وحدة التحكم لمدة ٤ ساعات دون الحاجة لإعادة شحن ويبلغ مدى التحكم ٥٠٠ متر لاسلكياً قابل للزيادة ويمكن التحكم سلكياً في ظروف الإعاقة اللاسلكية.

ويمتاز الروبوت «ربوكات» بالسير والعمل في الأراضي الممهدة والمدقات بسرعة تصل إلى ١٧.٢ كم/ساعة في الظروف البيئية والجوية المختلفة ومزود بماسك بفتحة ٢٧ سم وإمكانية الدوران ٣٦٠ درجة ومجهز بعدد ٦ كاميرات لتحقيق رؤية متكاملة في جميع الاتجاهات مع إمكانية الرؤية الليلية.

وقود الروبوت هو السولار وسرعته القصوى ١٧.٢ كم/ساعة وقدرتها ٧٤.٢ حصان ويستخدم للتعامل مع العبوات والشراك الخداعية والأسلاك المدفونة على جانب الطرق لدعم القوات وتأمين الأرتال المتحركة مع سهولة المناورة.


معرض «إيديكس 2021» هذا العام هو النسخة الثانية بعد انطلاق المعرض لأول مرة في 2018 والذي تجرى فعالياته خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، تمثل 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الإثنين إلى الخميس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم

«أمطار خفيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

«أمطار وشبورة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«المراكز الطبية» المتخصصة تعقد اجتماعا لمديري المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة

أسرتي شما بعد تلقي هدية قرينة الرئيس: أمنت لنا حياة كريمة طول العمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جوتيريش: بوادر مشجعة في اتصالات المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين