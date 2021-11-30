ربوكات.. روبوت «الإنتاج الحربى» للتعامل مع العبوات الناسفة فى «إيديكس 2021»

عرضت وزارة الإنتاج الحربي في معرض «إيديكس ٢٠٢١» الروبوت «ربوكات» للتعامل مع العبوات الناسفة M-٣٠٠.

«ربوكات» مزود بشاشة ١٢.٥ بوصة تتيح رؤية جميع الكاميرات وشاشة صغيرة لعرض بيانات المعدة أثناء التشغيل وعرض نسبة شحن وحدة التحكم وقوة إشارة الاتصال اللاسلكي وبها ٣ مخارج لوحدة التحكم ومخرج شاحن البطارية ومخرج الاتصال السلكي.

وتعمل وحدة التحكم لمدة ٤ ساعات دون الحاجة لإعادة شحن ويبلغ مدى التحكم ٥٠٠ متر لاسلكياً قابل للزيادة ويمكن التحكم سلكياً في ظروف الإعاقة اللاسلكية.

ويمتاز الروبوت «ربوكات» بالسير والعمل في الأراضي الممهدة والمدقات بسرعة تصل إلى ١٧.٢ كم/ساعة في الظروف البيئية والجوية المختلفة ومزود بماسك بفتحة ٢٧ سم وإمكانية الدوران ٣٦٠ درجة ومجهز بعدد ٦ كاميرات لتحقيق رؤية متكاملة في جميع الاتجاهات مع إمكانية الرؤية الليلية.

وقود الروبوت هو السولار وسرعته القصوى ١٧.٢ كم/ساعة وقدرتها ٧٤.٢ حصان ويستخدم للتعامل مع العبوات والشراك الخداعية والأسلاك المدفونة على جانب الطرق لدعم القوات وتأمين الأرتال المتحركة مع سهولة المناورة.



معرض «إيديكس 2021» هذا العام هو النسخة الثانية بعد انطلاق المعرض لأول مرة في 2018 والذي تجرى فعالياته خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، تمثل 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الإثنين إلى الخميس.