«العربية للتصنيع» تبحث سبل التعاون المشترك مع بولندا

أكد الفريق "عبدالمنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تعزيز التعاون مع الخبرات البولندية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثانى لمعرض «إيدكس 2021»، حيث تم إجراء مباحثات للتعاون مع شركة PGZ البولندية، حيث تم بحث تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، فضلًا عن التكامل مع الخبرة البولندية وتدريب الكوادر البشرية وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمية.

وكان المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد استقبل، أوريسبايف مقصد، رئيس لجنة المشتريات الدفاعية بوزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية بكازاخستان، بجناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021"، الذي بدأ أمس ويستمر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والتأكيد على حرص كلا الطرفين على تعزيز سبل التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي المصرية ووزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية الكازاخستانية، نظرًا لما تتميز به الوزارتين والجهات التابعة لهما من إمكانيات وخبرات تسهم في تحقيق شراكة استراتيجية واعدة بما يعود بالنفع على كلتا الجهتين وتحقيق أهدافهما المشتركة.

واستعرض الوزير مرسي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية لوزارة الإنتاج الحربي، داعيًا الجانب الكازاخستاني لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها بشكل أكثر عمقًا على أرض الواقع للوقوف على موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد أوريسبايف مقصد، رئيس لجنة المشتريات الدفاعية بوزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية بكازاخستان أن "EDEX 2021" هو بالفعل ملتقى دولي ضخم يتيح الفرصة لكبرى الشركات العاملة فى مجالات الصناعات الدفاعية لعقد اللقاءات والمباحثات والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل شركة أو جهة مشاركة، كما أكد فخره بما شاهده من إمكانيات متطورة للمعروضات العسكرية على أرض مصر، مؤكدًا أن جناح الإنتاج الحربي متميز ويعكس كفاءة منتجاتها، مشيرًا إلى أن هذا المعرض أصبح ضمن مصاف المعارض الدولية الكبرى التى تقام بالدول العظمى المنتجة للسلاح ومختلف الأنظمة الدفاعية.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن "مقصد" أشاد خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به مصر للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجالات التصنيع المختلفة.