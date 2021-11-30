«تعليم الوادي الجديد» يكرم صاحب المركز الأول بمهرجان الفلكلور الأفروصيني

استقبل الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، التلميذ الموهوب مينا أشرف بالصف السادس الابتدائى بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات بالخارجة بمقر مكتبه بحضور مدير إدارة الموهوبين ووالدة مينا.

وخلال اللقاء هنأ الدكتور جمال، التلميذ مينا لحصوله على المركز الأول بمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، حيث كانت المنافسة مع 32 دولة مشاركة بالمهرجان، والذي أقيمت دورته الخامسة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد التحية والتقدير لأسرة التلميذ وإدارة الموهوبين بالمديرية لتبنى موهبته في العزف على الأورج والتلحين والعمل على صقل وتنمية تلك الموهبة للوصول به إلى هذا التميز والإبداع الذى لفت أنظار الجميع.

وشارك “مينا أشرف” بالعديد من المناسبات ومنها الملتقى الأول لتسويق التمور حيث نال إستحسان الحضور.

وفى ختام اللقاء كرم وكيل وزارة التربية والتعليم، التلميذ ومنحه جائزة عينية تشجيعا وتحفيزا له لمواصلة التميز، كما حرص على تكريم والدة مينا السيدة مارى جرجس كأم مثالية للتلميذ مينا متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.