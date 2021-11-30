الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تُطلق مبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

كنيسة قبطية
كنيسة قبطية

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي بالكنيسة الكاثوليكية - بحسب صفحة “كاريتاس” - إنه على هامش فعاليات المبادرة الرئاسية "بالوعي مصر بتتغير للافضل"، قام كل من الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزيرة التضامن، ومدير برامج التربية الأساسية والصحةِ بكاريتاس- مصر، عبير صلاح الدين، من المكتب الاعلامي لوزارة التضامن، والأستاذ الحسيني صديق، مسؤول الخدمة العامة، بمديرية التضامن بأسيوط، بزيارة ميدانية لخريجي فصول محو الأمية مبادرة "وعي" لعام ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

يأتي ذلك لرصد أثر التجربة في فصول "محو الأمية"، وأنشطة برنامج "وعي"، حيث قامت الأستاذة عبير بتسجيل قصص نجاح السيدات، وتسليط الضوء على التغيير، الذي حدث لهن، ولأسرهم.

شارك في هذا البرنامج عدد من الدارسات، كما تمكن بعضهن من حضور الامتحانات، الخاصة بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

 

بــ كنيسة أقباط أمريكا اقباط كاثوليك كاتياس مبادرة بالوعي مصر بتتغير للأفضل

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