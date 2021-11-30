نتائج حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لسائقي الحافلات المدرسية (إنفوجراف)

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق على "فيسبوك"، تضمن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية من بداية العام الدراسى وحتى الآن، مع إحالة من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

ويواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

