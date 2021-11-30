الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

نتائج حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لسائقي الحافلات المدرسية (إنفوجراف)

علاج الإدمان
علاج الإدمان

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق على "فيسبوك"، تضمن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية من بداية العام الدراسى وحتى الآن، مع إحالة من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

ويواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

علاج الإدمان
علاج الإدمان
وزيرة التضامن نظافة النيابة العامة علاج الإدمان نيفين القباج الكشف المبكر النظافة الشخصية المواد المخدرة تعاطي المواد المخدرة

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وائل لطفي

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