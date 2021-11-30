محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13 ألف متر مربع، بتكلفة 618 مليون جنيه لتكون بديلة عن مستشفى المنشاوي العام، بحضور الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مدينة طنطا.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ المبنى، والذي تم الانتهاء من بناء الهيكل الخرساني الخاص به، وجار أعمال دهان الحوائط ، تركيب مواسير شبكة الصرف، صب الخرسانة والعزل، تركيب مواسير شبكة إطفاء الحرائق وأعمال تمديد أسلاك شبكة الكهرباء لمسارات الإنارة.

يذكر أن المستشفى مقامة على مساحة 13100 م٢ تشمل أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة، ذلك إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 32,75%، وتم توقف العمل بها منذ عدة سنوات لعدم توفر الاعتمادات المالية، التي تسعى المحافظة إلى توفيرها بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الاجتماعات التنسيقية المتتالية.