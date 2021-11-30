الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«اقتراحات النواب» توافق على إنشاء قسمين للحروق والأورام بمستشفى الحسينية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد رحمو، بشأن إنشاء قسمين للحروق والأورام بمستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية.

وقال النائب السيد رحمو، إن السبب وراء تقدمه بالاقتراح هو معاناة أهالى الحسينية، بسبب عدم وجود قسم للحروق وكذلك قسم للأورام بمستشفى الحسينية، لا سيما أن أقرب مستشفى حروق وأورام تبعد أكثر من حوالي 50 كم عن المنطقة.

وأضاف فى كلمته، أن مستشفى الحسينية المركزي يخدم أكثر من ثلاث مراكز كبرى وهي (الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر).

 وتابع عضو مجلس النواب أن إنشاء قسمى الحروق والأورام بالمستشفى، سيخفف معاناة المواطنين الذين يعانون حاليًا.

ويذكر أن  لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت أيضًا، على اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل مركز لفحص المقبلين على الزواج بقرية موشا – بمحافظة أسيوط، كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسينى عيسى، بشأن تطوير مستشفى صدفا المركزى وتعديلها لمستشفى نموذجى – محافظة أسيوط.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بشأن إنشاء مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للأطفال ومستشفى للعيون على أرض مستشفى التأمين الصحى بمركز فوه- محافظة كفرالشيخ.

 وألزمت اللجنة هيئة التأمين الصحى بحضور رئيسها، بإعداد دراسة كاملة لإنشاء المراكز المطلوبة بمستشفى فوه للتأمين الصحى لتقدم خدماتها لشعب محافظة كفرالشيخ، حيث تخدم قطاع غرب محافظة كفرالشيخ، متمثلًا فى مدن دسوق وفوه ومطوبس وسيدى سالم.

لجنة الاقتراحات والشكاوي مجلس النواب مستشفى الحسينية أهالى الحسينية قسم للحروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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