«المراكز الطبية» المتخصصة تعقد اجتماعا لمديري المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة

عقدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس الأمانة، اجتماعا موسعاً ضم جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للأمانة بعدد (81) مستشفى وبالإضافة إلى قيادات الأمانة في جميع التخصصات المنظرة لمثيلاتها بالمستشفيات، حضر الاجتماع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة والدكتور سيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة.

وقالت الدكتورة مها إبراهيم، خلال كلمتها الافتتاحية، إن التعاون بين الهيئة والأمانة يعد خطوة ايجابية على طريق التميز في تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، مشيرة إلى أن مستشفيات ومراكز الأمانة تعمل منذ بدايتها بمفهوم الجودة وقد قطعت مشواراً كبيراً نحو تحقيق معايير الجودة مما يجعل الأرض ممهدة لبدأ لرحلة اعتماد المستشفيات.

وأضافت إبراهيم، أنه تم عقد هذا الاجتماع لإبراز ما تم إنجازه في المستشفيات والمراكز في جميع الأقسام والتخصصات بالإضافة لبيان المجهود المبذول من الفريق الإداري بالأمانة الذي يناظر جميع التخصصات بالمستشفيات ولا يدخر جهدا من أجل التطوير والتحسين المستمر بهدف حصول المواطن على أفضل خدمة صحية ممكنة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، أن القيادة المؤمنة بالجودة هي نقطة البداية أو “الرادار" الذي يقود جميع العاملين بالمؤسسة الطبية نحو الوصول للأداء المتميز وتطبيق معايير الجودة على أرض الواقع مما ينعكس إيجابيا على المنشأة في تجنب الأخطاء الطبية وفي الاستخدام الأمثل لمواردها وتجنب الهدر الذي تصل نسبته عالميا في المجال الطبي إلى 40%، وكذلك ينعكس على المريض في رضائه عن الخدمة التي يحصل عليها، مشيراً إلى أن مسار المريض بدءا من استقباله بالمنشأة والمحطات التي يمر بها في مختلف الأقسام وصولا إلى الإجراء الطبي هو ما يشكل قناعاته خبرته في تلقي الخدمة، لذلك حرصت الهيئة في كل المعايير التي أصدرتها على ترتيب كل عناصر الخدمة الصحية حول (المريض) أو (المنتفع) في منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يمثل (المركز) بالنسبة لمكونات الخدمة التي تقيسها المعايير.

وأوضح إسماعيل، أن التعاون والعمل المشترك خلال المرحلة القادمة بين الهيئة والمنشآت التابعة للأمانة من مستشفيات ومراكز أورام وبنوك الدم، إنما يأتي تتويجا للجهود المبذولة بالفعل خلال السنوات السابقة في طريق الجودة والنمو الذي شهدته هذه المؤسسات خاصة وأن بعضها قد تكون المستشفيات الوحيدة التي تم اعتمادها في النظام السابق.. أي أننا لن نبدأ من (الصفر) مما يجعل الأرض ممهدة لإتمام رحلة الاعتماد بنجاح ويسر، مؤكدا استعداد فرق العمل بالهيئة للتعاون التام مع الأمانة بجميع المحافظات لرفع كفاءة المنشآت وتأهيلها لتطبيق المعايير ومثمناً الدور الحيوي لقطاع أمانة المراكز الطبية كشريك أساسي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مستشفيات الأمانة تعتبر صفوة مستشفيات وزارة الصحة لما تقوم به من جهود واضحة للقيادة وللمواطن في جميع ما تقدمه من خدمات طبية متميزة وقدم الشكر لقيادات الأمانة ومستشفياتها، معرباً عن فخره بوجود هذه المنظومة الكبيرة وما تعكسه من صورة مشرفة لوزارة الصحة بشكل خاص وللأداء الحكومي بشكل عام.

وفي لفتة تحمل كثير من معاني التقدير والاعتزاز، أهدت الدكتورة مها إبراهيم دروع تكريم بأسماء شهداء الكورونا من الأطباء والتمريض في مستشفيات الأمانة بالإضافة إلى تكريم مديري مستشفيات العزل الصحي لما بذلوه من مجهودات عظيمة ولمواقفهم الرجولية خلال أزمة فيروس كورونا منذ الموجة الأولى كما أهدت درع التكريم للدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة على مجهوداته الكبيرة والمثمرة وباعتباره أحد القيادات الشابة الواعدة بالإضافة إلى إهداء درع تكريم للأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل تكريما على إسهاماته في مجال الرعاية الصحية على المستويين الدولي والمحلي وتقديرا لحضوره الكريم.

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