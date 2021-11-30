الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات هتك عرض 4 أطفال في مدرسة بالمعادي: يسرق الكتب والملابس لاستدراجهنّ

هتك عرض
هتك عرض

تواصل نيابة المعادي الجزئية، الثلاثاء، التحقيق في واقعة هتك عرض 4 أطفال على يد عامل مصعد في مدرسة شهير. 

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم كان يسرق أدوات الأطفال من كتب وملابس وجواكت ويدعى في اليوم الثاني أنه وجدها بحيث يتمكن من استدراجهم، حتى كشفته إصابة إحدى الفتيات في أماكن عفتها.

وتبين ارتفاع عدد ضحايا المتهم إلى 3 أطفال حيث كان المتهم يستدرجهم داخل دورة مياه بإحدى المدارس الشهيرة الخاصة فى منطقة المعادي ويهتك عرضهم.

وتلقت نجدة الطفل بلاغا من والد طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف يتهم فيه عامل بالتحرش بنجلتها وهتك عرضها داخل دورة مياه  داخل مدرسة.

وعلى الفور تم تحرير محضر وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسئولي المدرسة؛ لسماع أقوالهم في الواقعة، وعرض الطفلة الضحية على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من إصابات.

عقوبة هتك العرض 

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

هتك عرض الكتب والملابس مدرسة المعادى نجدة الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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