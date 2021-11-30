العرض المسرحي «طقوس العودة» ينتقل من أسيوط إلى قنا

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تقدم فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، عرض "طقوس العودة"، ابتداء من اليوم الأربعاء، على مسرح قصر ثقافة قنا بمحافظة قنا، يستمر العرض حتى الأحد المقبل بالمجان، حيث اختتم العرض مساء أمس عروضه بمحافظة أسيوط وذلك ضمن ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، و تشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة و التجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب و الرياضة ، وزارة التضامن الإجتماعي ، وزارة الداخلية ، محافظة قنا ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني .

يقول الفنان سامح مجاهد مدير الفرقة أن فكرة العرض مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي ، عن نعيمة التى تبحث عن روح حسن فى حياتها ،وأن العرض يقدم فى قالب طقسي موسيقي غنائي.

"طقوس العودة " من بطولة نجلاء يونس ،أحمد الحجار ،أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان و غناء أحمد الحجار ، ديكور وأزياء نورهان سمير ، ومن إخراج سعيد سليمان.

وكانت قد قدمت تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح عرض " طقوس العودة "، ابتداء من الخميس 25 نوفمبر على مسرح قصر ثقافة أسيوط بمحافظة أسيوط ،و هي أول محطات العرض بصعيد مصر ، حيث يستمر العرض حتى الأثنين المقبل بالمجان ، وذلك ضمن ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، و تشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة و التجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي ، و ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب و الرياضة ، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية ، محافظة أسيوط ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني .