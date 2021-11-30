الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اشتعال النيران فى سيارة على طريق «مصر- الإسماعيلية الصحراوى» بالشرقية

حريق سيارة
حريق سيارة

اشتعلت سيارة نصف نقل النيران، اليوم الثلاثاء، وسط الطريق، على طريق (مصر – الإسماعيلية الصحراوي)، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في سيارة بطريق (مصر – الإسماعيلية الصحراوي)، بالقرب من مدينة العاشر من رمضان.

والتهمت النيران السيارة حتى تفحمت، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اشتعال النيران الشرقية الإسماعيلية الصحراوي سيارة نصف نقل النيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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