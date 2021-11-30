اشتعال النيران فى سيارة على طريق «مصر- الإسماعيلية الصحراوى» بالشرقية

اشتعلت سيارة نصف نقل النيران، اليوم الثلاثاء، وسط الطريق، على طريق (مصر – الإسماعيلية الصحراوي)، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في سيارة بطريق (مصر – الإسماعيلية الصحراوي)، بالقرب من مدينة العاشر من رمضان.

والتهمت النيران السيارة حتى تفحمت، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.