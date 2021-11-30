رئيس «القابضة للتشييد»: 41 مليار جنيه عوائد تطوير مشروع أرض المعادي

قال هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن عوائد مشروع تطوير الأرض المجاورة المحكمة الدستورية في المعادي، تبلغ 41 مليار جنيه .

وأشار “أبو العطا”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه يتابع مشروعات الإسكان في الشركات التابعة بصفة مستمرة.

وأوضح أن شركات الإسكان التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير؛ لها مشروعات عملاقة تدر عائدًا جيدًا للغاية تمثل نسبة كبيرة، فيما تحقق إيرادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.