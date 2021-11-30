الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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مصر

«العربية للتصنيع»: تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتوطين الصناعات الدفاعية

الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال الصناعات الدفاعية. 

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2021، والذي شهد إجراء مباحثات لتعزيز التعاون مع وزير دفاع دولة رواندا.

وتم خلال المباحثات عرض رؤية العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، كما تم خلال المباحثات تعزيز آليات التعاون مستقبلا.

وكان المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد تستقبل اليوم، Afonso Neto وزير شئون الدفاع الأنجولي وHerminio Prata، رئيس هيئة التسليح الأنجولي، بحضور قيادات الجهتين، خلال فاعليات اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021"، والذي يقام بمصر خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى ٢ ديسمبر ٢٠٢١، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحب الوزير "مرسي" بالوفد الأنجولي، مؤكداً على العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع أنجولا في مختلف المجالات فضلاً عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع المعنيين في الموضوعات التصنيعية ذات الاهتمام المشترك، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة بمعرض "EDEX 2021" كما تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها، وأكد الوزير "مرسي" على أهمية تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين، مشيرا إلى أنه يمكن القيام بتدريب الكوادر.

من جهته، أكد Afonso Neto، وزير شئون الدفاع الأنجولي، أن اهتمام الجانب الأنجولي بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية على أعلى مستوى بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة في مجال التصنيع العسكري، معرباً عن تطلعه للتعاون مع الإنتاج الحربي والسعي لإجراء محادثات لاحقة للتناقش بشكل أكثر عمقاً حول موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، قائلاً أن معرض EDEX 2021 يوفر للجانب الأنجولي الاطلاع على أحدث الصناعات العسكرية الدولية، مشيدا بدور مصر المحوري في القارة.

الفريق عبد المنعم التراس الهيئة العربية للتصنيع تعزيز التعاون الأشقاء الأفارقة توطين التكنولوجيا الكوادر البشرية الصناعات الدفاعية

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