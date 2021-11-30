الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدا.. الأردن يستضيف المؤتمر «الأورو - عربي» لأمن الحدود لمدة يومين

الحدود العاصمة الأردنية
الحدود العاصمة الأردنية عمّان

تستضيف العاصمة الأردنية عمّان فعاليات المؤتمر الأورو - عربي لأمن الحدود، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالتعاون مع مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية الأردنية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

ويشارك في هذا المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومي غد وبعد غد، شخصيات رفيعة المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطات الحدود في الدول العربية والأوروبية، وممثلين عن المجلس والوكالة والهيئات العربية والدولية، وجهات دولية أخرى (الإنتربول، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، مديرية سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، مجلس الاتحاد الأوروبي، واليوروبول).

ويناقش المؤتمر مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجالات: التعاون الأورو - عربي في مجال إدارة الحدود، الصحة على الحدود وكيفية إدارتها زمن أزمة جائحة الكورونا، ورصد الوضع وتحليل المخاطر (الأدوات والممارسات والدروس المستفادة المتصلة بتحسين التأهب والفعالية العملياتية في الحدود)، والمراقبة الحدودية الآلية في المنافذ (الفرص والتحديات المتصلة بالذكاء الاصطناعي والعامل البشري).

ويأتي هذا المؤتمر في إطار التعاون الأورو - عربي في المسائل الأمنية، والشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوكالات الأوروبية النظيرة في مجالات: مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وأمن الحدود، قصد مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

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وائل لطفي

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