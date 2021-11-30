الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير اللبناني لدى روسيا: نقدر دعم الإمارات للاقتصاد اللبناني

شوقي بو نصار
شوقي بو نصار

أكد السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بو نصار، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساعدت بلاده في أزمتها الحالية.

وجاءت تصريحات السفير اللبناني في مقابلة خاصة مع راديو وكالة أنباء "سبوتنيك"، خلال مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومرور 50 عاما على العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية في موسكو.

وقال بونصار: "إن الشعب اللبناني كله يقدر عاليا الخطوات الإماراتية والدعم الشعبي للبنان، ويجب أن لا ننسى أنه يوجد في الإمارات العربية مئات آلاف اللبنانيين، الذين يعملون في بلدهم الثاني الإمارات، ويقومون بدعم الاقتصاد اللبناني عبر التحويلات الأجنبية، وهذا أمر نقدره عاليا لدولة الإمارات".

وأضاف السفير اللبناني: "أن الدول الشقيقة عموما تقف إلى جانب لبنان في محنته، ونحن مع الأسف نعاني أزمة خانقة سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة في السنتين الأخيرتين مع انهيار العملة الوطنية وتراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني، ومع الأسف طبعا في هذه الحالات يعتمد لبنان على أشقائه وعلى أصدقائه، ومن أول الأشقاء الذين يدعموه، والدول الخليجية والإمارات خصوصا لها تاريخ حافل من الإيجابية والمساعدة والدعم".

وقال: "يُسعدنا أن نشارك الأخوة في دولة الإمارات العربية الشقيقة في هذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوب العرب جميعا، وهي الذكرى الخمسين لاستقلال دولة الإمارات، وفي نفس الوقت الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والدولة الكبرى الصديقة روسيا الاتحادية".

وتابع: "لا شك أن دولة الإمارات تعتبر نموذجا يحتذى به في العالم العربي عموما، وربما في العالم، من حيث التطور والتقدم بفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وبفضل التقدم العلمي الذي حققته، وبسبب الاستثمارات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهو ما جعلها في مسار الدول المتقدمة عالميا، ونعلم أنها وصلت إلى الفضاء مؤخرا وهذا إنجاز يفتخر به كل عربي".

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