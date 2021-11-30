علاء عابد: اتفاق الوكالة النمساوية يساهم في تطوير خطوط السكة الحديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامه اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة و الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

وكشف النائب علاء عابد عن أهمية المشروع الممول من خلال هذا الاتفاق، وأهم بنوده، والأسس التي بنت عليها اللجنة رأيها النهائي، والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية: حيث استهدف الاتفاق إتاحة ائتمان تمويلي بمبلغ ( 8.5 مليون يورو ) للهيئة القومية لسكك حديد مصر، من مؤسسة نمساوية متخصصة في تقديم الخدمات البنكية، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها.

وقال النائب، إن الااتفاق أيضا يمثل دعما لموارد الدولة في تنفيذ أحد المشروعات التنموية اللازمة للتقدم نحو توفيرخدمات نقل آمنة ومتطورة لتكون ضمن دعائم بناء الجمهورية الجديدة، وسوف يسهم مشروع شراء تلك الآلات بشكل فاعل في إنجاز خطة الدولة لتطوير خطوط السكك الحديدية من أجل تحقيق المستهدفات التالية:

1-تحمل خطوط السكك الحديدية للسرعات العالية للقطارات الجديدة.

2- زيادة الطاقة الإستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات.

3-تخفيض تكاليف الصيانة السنوية.

4- رفع كفاءة التشغيل بالخطوط.

وقال رئيس لجنة النقل والموةاصلات، اإنه فيما يخص الشروط المالية الواردة في هذا الاتفاق فقد أشادت اللجنة في تقريرها بدور وزارة التعاون الدولى التى استطاعت من خلاله أن تبرم هذا الاتفاق وفق الشروط المالية الميسرة الواردة فى الاتفاق الإطارى المبرم بين جمهورية النمسا وجمهورية مصر العربية عام 2007، رغم انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق الاطاري.

وقد تمثلت أوجه التيسير هذه في انعدام الفائدة المفروضة على القرض (صفر %) وتدنى نسب الرسوم المفروضة عليه، بالإضافة إلى تحمل وزارة المالية الاتحادية النمساوية نسبة 40% من قسط ضمان الوكالة المقدر بـهامش (1%).

كما جاءت أحكام سداد هذا القرض ممتدة بالشكل الذى يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الوفاء بالتزاماتها المالية الموزعة على 29 قسط نصف سنوي متساوي، بداية من التاريخ السابق على ما يلى:-

1- مرور (66) شهراً بعد تاريخ التسليم النهائى.

2- مرور (84) شهراً بعد تاريخ الإغلاق.

3- 30 سبتمير 2028.

وأضاف النائب علاء عابد، أنه فيما يتعلق بالشركة الموردة للآلات فقد أوضحت اللجنة في تقريرها أنها تحظى بتاريخ مشرف في تعاملها مع هيئة السكك الحديدية يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث أظهرت التعاملات معها التزما بضمان اللآلات الموردة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وقد كانت آخر عملية توريد من هذه الشركة عام 2018 لماكينة فحص السكة.

وأشار عابد إلى أنه فى ضوء قناعة اللجنة بأهمية المشروع الممول من خلال هذا الاتفاق، وتناسب الشروط المالية مع قدرات الهيئة القومية لسكك حديد على السداد، فقد انتهى رأى اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28-7-2021.