الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأردنى يبحث مع المفوض الأوروبى لشؤون الجوار آخر التطورات الإقليمية

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه، المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وآخر المستجدات الإقليمية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتبعاتها.


واستعرض الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية - برامج الشراكة والدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة، بالإضافة إلى آفاق تطويرها في المجالات كافة، واتفقا على استمرار التواصل والتشاور لتحديد أولوياتها خصوصًا في الجانبين الاقتصادي والاستثماري، وذلك لتجاوز التحديات الاقتصادية وإسناد برامج النمو اللذين يشكلان أولويةً في سياسات المملكة الاقتصادية.


كما بحثا برامج الدعم خصوصًا في إطار آلية البرامج متعددة السنوات ضمن أداة الجوار للتعاون الدولي والتنمية، وناقشا خطوات زيادة التعاون في إطار اتفاقية أولويات الشراكة للأعوام 2021 - 2027، والتي سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة.


وتطرق اللقاء إلى بحث اللقاء موضوع اللاجئين الذين تستضيفهم المملكة، وضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم العون والمساعدة لهم، لاسيما في ضوء تراجع الاهتمام والدعم الدوليين في قضية اللاجئين، حيث ثمّن الصفدي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمساعدة المملكة على تحمل أعباء اللجوء.


من جانبه، أكد المفوض الأوروبي وقوف الاتحاد إلى جانب المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مُثمنًا دور المملكة الإنساني إزاء اللاجئين السوريين، والتزام الاتحاد الأوروبي بدعم المملكة لمواجهة أعباء استضافتهم.

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