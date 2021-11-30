«السياحة»: إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية لتوثيق حجم إنفاق السائحين

عقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعاً مع ممثلي شركة Jefferies "جيفريز" الدولية المُتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية، ومجموعة من المستثمرين الأجانب، لاستعراض آخر التطورات التي تشهدها السياحة المصرية، بحضور ساندرا فريد، المستشار الاقتصادي لوزير السياحة والآثار، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.



واستهلت نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المقصد السياحي المصري يمتلك العديد من فرص الاستثمار، كما أشارت إلى جهود الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار في العمل على استعادة السياحة المصرية لمعدلاتها بعد تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، موضحة أن هذه الجهود قد أثمرت عن استعادة ثقة السائح في المقصد المصرى، مضيفة أن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة وفتح أسواق سياحية جديدة.



كما أشارت إلى الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره مقصد متجدد ومتنوع يقدم تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق، إلى جانب قيامه باستضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي، بالإضافة الى إبراز مشروعات البنية الأساسية السياحية القوية التي تقوم بها الدولة والمشروعات القومية الكبرى.

كما تحدثت نائب الوزير عن فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" التي أُقيمت يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى الأصداء الإيجابية الرائعة لها على مستوى العالم، حيث أبرزت المقومات الفريدة للأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

وأكدت أن مثل هذه الفعاليات المبهرة والمشروعات العملاقة تصب بالنفع على قطاع السياحة وتساهم في تحقيق هدف الوزارة في جذب أعداد أكبر من السائحين من مختلف الأسواق السياحية وهو ما يؤدى بدوره إلى دفع عجلة الاقتصاد القومي.

كما نوهت الى إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة والتي يتم من خلالها التعرف على حجم إنفاق السائحين لتوثيق مدى مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي، وخلق فرص عمل.

