افتتحها وزير التنمية المحلية.. محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات الخدمية

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مستجدات عدد من المشروعات الخدمية التي تم افتتاحها أمس بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب، مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، والاشادة بأول مركز على مستوى الجمهورية بالمحافظات للتدريب والتطوير " مركز استدامة"، الذي يضاهي كبرى المراكز التدريب الدولية في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر الحكومية وفقاً لأفضل النظم التدريبية والبنية التحتية الرقمية.

وروعي في تصميم المركز وإنشاؤه محاكاة ونمذجة للأكاديمية الوطنية للتدريب ، كما أنه مجهز بأحدث أنظمة بث وتسجيل المحاضرات live streaming لتطبيق برامج التدريب عن بعد من خلال بث المحاضرات بنظام apiphan، و"استدامة" يعد أول مركز إقليمي يعمل بنظام الاتمتة والرقمنة بنسبة 80٪؜ بداية من التسجيل وصولا للحصول على الشهادة الرقمية.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

استعراض المشروعات الجاري إنشاؤها بقرى مركز مطوبس

وقال محافظ كفر الشيخ، تم استعراض المشروعات الجاري إنشاؤها بقرى مركز مطوبس من خلال البث المباشر من موقع إقامة المشروعات بالقرى لخدمة 10% من تعداد سكان المحافظة وهم 350 ألف نسمة من 3 ملايين و565 ألفا و20 نسمة حيث تم البدء في 144 مشروعا من مشروعات مبادرة حياة كريمة البالغ عددها 588 مشروعا، وتم الانتهاء من 12مشروعاً متنوعا بالقرى.

وأضاف المحافظ، أن تم تفقد وحدة الجيومكانية التي تقوم بالمتابعة اليومية لمعدلات تنفيذ المشروعات وعمل خريطة تفاعلية لها وإظهار نسب التنفيذ عليها يومياً، كما وجه بالتعاون بين كافة الجهات المختصة لإتمام المشروعات حتى لا يحدث، أي تعديل على البنية التحتية التي سيتم تنفيذها، مؤكداً أنه تم تفقد الأعمال الجارية في التجمعات السكنية وخاصة غرب محافظة كفر الشيخ والمجاورة للإسكان الاجتماعي والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، لتوفير وحدات سكنية لأهالي المحافظة.

افتتاح 13 مركزاً تكنولوجيا لخدمة أهالي المحافظة

كما تم افتتاح 13 مركزاً تكنولوجيا لخدمة أهالي المحافظة، لضمان أداء الخدمات للمواطنين، والتي ساعدت في تطوير العمل الإداري وخدمة المواطنين بالشكل اللائق وفصل متلقي الخدمة عن مقدمها وميكنة الخدمات، والتيسير في إنهاء خدمات المواطنين، وحل مشاكلهم من خلال خدمة الشباك الواحد، وتفعيل دور المنظومة الإلكترونية ، وتعظيم موارد الدولة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات في أسرع وأقل وقت.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الجامعة شريك أساسي في العديد من المشروعات من خلال الاستشارات الهندسية وغيرها، والاستعانة بخبرات خريجي الجامعة الذين يتم تدريبهم، موجها الشكر لكل قيادات جامعة كفر الشيخ وعلى رأسهم الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ والنواب وعمداء الكليات وهيئة التدريس.