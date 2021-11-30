خبير نحل دولي يكشف عن دور وزارة الزراعة في تطوير الصناعة

قال الدكتور أحمد شاهين، الخبير الدولي في تربية النحل وصناعة عسل النحل، إن تربية النحل صناعة ذات أهمية حيوية، وتلعب دورًا مهمًا في القطاع الزراعي. موضحا إنها ضرورية، ليس فقط للعسل ومنتجات الطائفة الأخرى مثل شمع النحل والغذاء الملكى وسم النحل وصمغ النحل، ولكن الأهم من ذلك لخدمات التلقيح التي يقدمها النحل، وتظهر العديد من الدراسات أن إضافة النحل في وقت تزهر فيه النباتات يزيد بشكل كبير من المحصول وجودة المحاصيل.

وشدد «شاهين»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه يجب على وزارة الزراعة أن تقدم الدعم الفني والمادي والتدريبي للنحالين على انتاج جميع منتجات نحل العسل وإن صناعة تربية النحل الصحية لا تقدر بثمن لاقتصاد زراعي مصري سليم، مشيرا إلى أنه يجب على وزارة الزراعة تقديم الدعم المادي والفني والتدريبي لهذه الصناعة و العمل على تطوير قطاع تطوير نحل العسل وتثقيف المزارعين على أهمية دور نحل العسل في تلقيح المحاصيل.

ولفت الخبير الدولي في صناعة النحل إلى أهمية دور اتحاد النحالين العرب وجمعيات النحالين التعاونية في العمل على حل مشاكل النحالين وأيضا على تدريب النحالين على إنتاج جميع منتجات نحل العسل، وأنه يجب على مربى النحل العمل على تثقيف أنفسهم والاشتراك في دورات تدريبية متخصصة في جميع منتجات نحل العسل لكي يكون قادر على إنتاج جميع منتجات نحل العسل.

وشدد «شاهين» على أهمية دور اتحاد النحالين العرب وجمعيات النحالين والجمعيات التعاونية الزراعية في دعم النحالين والانخراط فى مشاكل النحالين والعمل على حل هذه المشاكل وعدم ترك النحالين يواجهون مخاطر هذه المهنة منفردين، وأيضا العمل على تدريب النحالين على كيفية إنتاج جميع منتجات نحل العسل ـ وإنه يجب على مربى النحل العمل على تثقيف نفسه وأخذ دورات تدريبية متخصصة في جميع منتجات نحل العسل لكي يكون قادرا على إنتاج جميع منتجات نحل العسل ولا يتوقف عند إنتاج العسل فقط وبالتالي يرتفع دخل النحال.

ولفت خبير صناعة النحل إلى أهمية تثقيف المزارعين ودور النحل فى تلقيح ازهار المحاصيل وأن التلقيح الحشري لمحاصيل مزرعته سيؤدى إلى زيادة انتاجية الفدان من حيث الكمية والجودة إذا استخدم نحل العسل فى تلقيح أزهار المحاصيل بأسلوب علمي وبالتالي سيحافظ المزارع على النحل ويقوم بالتعاون مع النحالين فى حماية النحل من مخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات، موضحا أن التطوير ليس يعنى الدعم المادي فقط ولكن يعنى الدعم المادي والفني والتدريبي.

وأضاف «شاهين» أن العسل ومنتجات الطائفة الأخرى تدر حوالي 100 مليون دولار سنويًا في أستراليا، وتُقدّر مساهمة نحل العسل في الزراعة من خلال خدمات التلقيح بنحو 140 ضعف هذا الرقم وقدرت بنحو 14.2 مليار دولار في أستراليا في عام 2017، موضحا أن التلقيح بواسطة طائفة نحل العسل المُدارة يضيف ما لا يقل عن 15 مليار دولار إلى قيمة الزراعة الأمريكية سنويًا من خلال زيادة الغلات والمحاصيل عالية الجودة وفقا لإحصاءات وزارة الزراعة.