الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أنشأوا موقع مراهنات كرة قدم

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" ومقيمين بمحافظة أسيوط، لقيامهم بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ودعوة الأشخاص راغبى الدخول على ذلك الموقع للرهان على مباريات كرة القدم المصرية والعالمية، حيث يقومون بتلقى الأموال من المراهنين قبل بدء المباريات، ويتم توزيع الأرباح على رابحى الرهان، وكذا التحصل على إجمالى مبالغ الخاسرين فى حالة خسارة الرهان، وذلك عن طريق المحافظ الإلكترونية وأن عدد المراهنين على ذلك الموقع تجاوز (500) مراهن، وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط.

وضُبط بحوزتهم 3 هواتف محمولة، وضبط اثنين من المشاركين فى المراهنات عن طريق الموقع المشار إليه، واعترفا بأنهما يقومان بتلقى الأرباح فى حالة الفوز عن طريق المحافظ الإلكترونية وخسارة أموالهما فى حالة خسارة الرهان، وجميع المشاركين الآخرين فى الموقع المشار إليه، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها مُحملة بالعديد من مواقع المراهنات العالمية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والعديد من الرسائل والمحادثات بين المتهمين وراغبى المراهنات والتطبيقات الخاصة بالتحويلات المالية، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

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