الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مستريح استولى على 2.3 مليون جنيه لتوظيفها بالاستثمار العقاري.. تجديد حبس

حبس
حبس

جدد قاض المعارضات، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري مع المتهمين بالقضية.

 وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام شخص  بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 2 مليون و 500 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

 وأضافت التحريات، أن المتهم  زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة الأراضي مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

 يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظم، من 6 مواطنين بمحافظة سوهاج لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الاستثمار العقاري،  والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون .

 وأسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ 2 مليون و350 ألف جنيه من الشاكين ،وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها.

 كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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