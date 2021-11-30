العثور على رضيعة ملقاة بجوار الطريق الصحراوى فى منشأة القناطر

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على طفلة رضيعة ملقاة بجانب طريق الإسكندرية الصحراوي بمنشأة القناطر، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم بإلقائها بمكان العثور عليها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على طفلة رضيعة ملقاة بجانب طريق الإسكندرية الصحراوي بمنشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور عليها، وهوية الشخص الذي ألقاها بمكان العثور عليها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.