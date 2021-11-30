بسبب معاكسة فتاة.. تفاصيل مقتل شاب على يد آخر بمنشأة القناطر

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل مقتل شاب على يد آخر بمنطقة منشأة القناطر، حيث تبين أن المجنى عليه يبلغ من العمر 37 عامًا، وأنه قام بمضايقة فتاة من أقاربه أثناء عودتها إلى منزلها بإحدى قرى منشأة القناطر، وحينما عادت الفتاة إلى المنزل أخبرت شقيقها بما جرى معها.

وتابعت التحقيقات، أن شقيق الفتاة خرج فى حالة غضب شديد بحثًا عن الشاب الذى تربطه به صلة قرابة بعيدة، وحينما وجده دخل فى مشاجرة عنيفة معه، واستخدم خلالها سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجنى عليه فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه وفارق الحياة.

وكانت إحدى قرى منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، قد شهدت جريمة قتل ،مساء الإثنين، حيث لقى شاب مصرعه على يد أحد أقاربه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

و تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر ، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتوصلت التحريات الأولية أن عامل طعن شابا تربطه به علاقة قرابة بسلام أبيض، بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.