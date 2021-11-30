توجه أمريكي لإعطاء جرعة معززة ضد كورونا للفئة من سن 16 و17 عاما

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء أنها ستسمح باستخدام جرعات معززة من لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا بدءا من الأسبوع المقبل لمن هم في سن السادسة والسابعة عشرة.

وذكرت الإدارة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن اللقاحات المتوفرة صممت لاستهداف نسخ سابقة من كوفيد-19 وربما تغير متحور أوميكرون لدرجة يصعب على اللقاحات الحالية محاكاتها.

وبدأت شركة فايزر العمل على نسخة جديدة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 تستهدف متحور "أوميكرون" في حال لم يكن اللقاح المتداول حاليا فعالا في الحماية من هذه النسخة الجديدة.

في ذات السياق، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس الماضي، على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس "كورونا" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عاما.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن تلك الخطوة ستيسر توزيع اللقاح على طلاب المدارس في ظل موجة الإصابات التي تجتاح القارة الأوروبية.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تصرح فيها الوكالة باستخدام لقاح مضاد لفيروس "كورونا" على الأطفال الصغار.