الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تشارك في مبادرة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بالإسكندرية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ندوة إرشادية  للفتيات  المتدربات علي مهنة الخياطة بوحدة التدريب المتنقلة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وذلك في ضوء توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية المشاركة في المبادرة العالمية الـ16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة”.

ونظمت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية جلسة تدريبية خاصة  بعنوان، "المبادرة العالمية الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة " ،في إطار سلسلة ورش العمل والندوات التى أطلقتها الوحدة  في إطار الإعلان العالمي لمناهضة العنف والإعلان العالمى لحقوق الانسان.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إنه خلال الندوة تم مناقشة ما تتعرض المرأة العاملة من تمييز أو عنف، وكيفية معالجتة طبقا لقانون العمل والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومعرفة التطور التاريخي لحقوق النساء وأوضاع المرأة المصرية في الدستور.

حاضرت في الندوة زاهيا السبخي مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وشرحت العنف المجتمعي وعلاقته بالأمثال الشعبية وتأثيرها النفسي علي النساء وكيفية التصدى له.

كما شرحت إيفت عبد المسيح مدير الإدارة العامة للتدريب العنف بأنواعه في عالم العمل. 

وشرحت مي مطاع مدير الإدارة العامة لبحوث العمالة دور الإرشاد الوظيفي بعد التدريب وأهميته في توفير فرص العمل المناسبة المتدربين بعد تأهيلهم لسوق العمل.

وعلى جانب آخر، عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ندوة بعنوان “محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية٢٠٣٠”، بمركز التدريب التابع للمديرية بالمحافظة، بحضور 21 مشاركا منهم 18 من الإناث، تحت شعار المرأة تساوي الرجل في الحقوق والواجبات.

سوق العمل الإرشاد الوظيفي المساواة بين الجنسين التمكين الأقتصادي للمراه العنف المجتمعي حقوق النساء حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي مديرية القوى العاملة بالإسكندرية

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وائل لطفي

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