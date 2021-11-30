«صحة الدقهلية»: فحص 32 ألف مواطن منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لكبار السن

أعلن دكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن فحص حوالي 32 ألفًا و175 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للرعاية الصحية لكبار السن فوق الـ65 سنة.

انطلاق المبادرة الرئاسية لكبار السن

وأوضح “مكي”، أن المبادرة تستهدف حوالى 480 الف مواطن، حيث تقدم الخدمات الصحيه لكبار السن من خلال 80 وحدة ومركز طب أسرة، موزعين على مستوى محافظة الدقهلية.

انطلاق المبادرة الرئاسية لكبار السن



وأشار إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير الخدمات الصحية لكبار السن، من خلال الكشف المبكر عن بعض الأمراض وتقدم المبادرة خدمات قياس “الطول والوزن والضغط”.

انطلاق المبادرة الرئاسية لكبار السن



كما تقوم بالفحص الطبي الإكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص الاسنان و قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم و تحليل السكر العشوائي و قياس نسبة الدهون والكوليسترول بالدم

ولفت إلى تحويل 1054 مواطنًا لأقرب مستشفى مركزى لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة وصرف العلاج اللازم لجميع الحالات.