الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود أمنية لضبط قائد سيارة دهس فتاة وهرب فى القليوبية

ضبط قائد سيارة
ضبط قائد سيارة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، جهودهم لضبط قائد سيارة ملاكي، لقيامه بدهس فتاة أثناء وقوفها بطريق الرياح التوفيقي بمدينة بنها، مما أدى إلى مصرعها.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بمصرع فتاة دهستها سيارة تسير بسرعة جنونية أثناء وقوفها بالشارع أمام محطة الغاز بمنطقة الرياح التوفيقي بمدينة بنها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء وقوف فتاة تنتظر لركوب سيارة بمنطقة الرياح التوفيقي، دهستها سيارة ملاكي، تسير بسرعة جنونية مما أدى إلى مصرعها في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى.

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