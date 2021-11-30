اتحاد الناشرين المصريين يشارك فى معرض «مدينتى» للكتاب

يشارك اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، في معرض "مدينتي" الأول للكتاب ، الذي ينطلق مساء اليوم الثلاثاء بالحديقة المركزية "سنترال بارك" بـ"مدينتي"، تحت رعاية وزارة الثقافة ومجموعة "طلعت مصطفى".

يقام المعرض تحت شعار "القراءة كالماء والهواء"، وبحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، ومنى الحلو الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ويستمر حتى 10 ديسمبر.

ويشارك في المعرض أكثر من ٤٠ دار نشر ، ويشمل أنشطة مختلفة للأطفال، تتخللها عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال والنشء، وعروض فنية متنوعة، للسيرك القومي، وعروض "ستاند أب كوميدي". كما ستكون هناك ندوات ثقافية مختلفة.