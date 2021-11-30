الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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مصر

«القوى العاملة»: تعيين 1545 شابا بالإسماعيلية خلال أكتوبر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بتعيين 1545 شاباً، منهم 23 شاب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ  المسجلين بها 2688 شاباً، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 792 شهادة قياس مستوى المهارة، و742 رخصة مزاولة الحرفة، وتلقت 24 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وتم تحويل 13 شكوى للقضاء، و10 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، قامت بتعيين 1104 شباب، منهم 11  شاباً من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ  المسجلين بها 3189 شاباً، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

واستخرجت المديرية، 650 شهادة قياس مستوى المهارة، و 482 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 25 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها ودياً، وتم تحويل 6 شكاوى للقضاء، و13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

في حين قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بتعيين 1133 شاباً، منهم 8  شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ  المسجلين بها 3092 شاباً، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

واستخرجت المديرية، 890 شهادة قياس مستوى مهارة، و975  رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 15 شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها ودياً، وتم تحويل 5 شكاوي للقضاء، و7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

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