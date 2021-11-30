الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مؤسسة البيت المحمدى تستأنف مجالسها العلمية بشرح كتاب «شذ العرف للحملاوى»

طلاب الازهر بالبيت
طلاب الازهر بالبيت المحمدى

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، اليوم الثلاثاء، إستئناف المجالس العلمية بمقر أكاديمية أهل الصفة بالمقطم، حيث سيتم شرح كتاب (شذا العرف في فن الصرف) للحملاوي، وذلك بحضور عدد كبير من طلاب وتلاميذ الأزهر الشريف، ويتم بث الفعاليات "أون لآين" بمشاركة عدد كبير من علماء وباحثى المؤسسة الذين يشاركون بصفة دائمة فى هذه الفعاليات . 

وقالت اللجنة الإعلامية بمؤسسة البيت المحمدى، إنه بعد الانتهاء من المجالس العلمية سيتم تنظيم احتفالية بمناسبة مولد الإمام الحسين رضى الله عنه وأرضاه، وذلك بحضور الدكتور محمد مهنا رئيس مؤسسة البيت المحمدى وعدد آخر من الشخصيات الصوفية المعروفة، وتهدف الاحتفالية إلى التعريف بالإمام الحسين رضى الله عنه ودوره فى نشر الدعوة الإسلامية . 

الجدير بالذكر أن مؤسسة البيت المحمدي، برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، تواصل أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

وتقوم الدراسة داخل البيت المحمدي على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

أما المرحلة الرابعة وهي التحقيق العالمية ومدة دراستها عام شامل لكل العلوم الشرعية والصوفية، ثم بحث علمي تحدده اللجنة المختصة في تخصص الدارس شريطة الحصول على  إجازة التخصص من الأكاديمية وإجازة التخصص من إحدى الكليات الشرعية بالأزهر، مع عمل المعادلة في مواد التصوف، وعلوم الآلة لمن هو في غير تخصصه وإعداد بحث علمي في البعد الصوفي لتخصصه.

مؤسسة البيت المحمدي تستأنف مجالسها العلمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

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