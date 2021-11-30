الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: ندوة حول «محاور استراتيجية تمكين المرأة» بالمنوفية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية ندوة بعنوان “محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية٢٠٣٠”، بمركز التدريب التابع للمديرية بالمحافظة، بحضور 21 مشاركا منهم 18 من الإناث ، تحت شعار المرأة تساوي الرجل في الحقوق والواجبات.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالوحدة وأهدافها والإجراءات الاسترشادية نحو كيفية التعامل فى حالات العنف والتحرش داخل بيئة العمل، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة مفهوم السلامة والصحة المهنية ودورها فى تأمين بيئة العمل.

وقال علي حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، إن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة ومساندتها والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية قامت بتعيين 2690 شاباً، من بينهم 29 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6024  شابا باحثاً عن العمل، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقامت المديرية من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 39 ألف جنيه منح مولود لـ19 عاملا، و6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ3 عمال بمبلغ 12 ألف جنيه.

في حين استخرجت المديرية 2704 شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

المساواة بين الجنسين التمكين الأقتصادي للمراه مديرية القوى العاملة بالمنوفية ندوة الاستراتيجية الوطنية السلامة والصحة المهنية

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