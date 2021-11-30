محاضرات وورش وعروض فنية متنوعة ضمن فعاليات المسرح المتنقل بالإسماعيلية

برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة؛ تستمر فعاليات المسرح المتنقل الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ذلك بمركز شباب قرية سرابيوم بالإسماعيلية.

بدأت الفعاليات بمحاضرة عن السيرة الذاتية لصلاح چاهين حاضرها مدحت منير، أوضح أن محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمي، المعروف بـ صلاح جاهين شاعر ورسام كاريكاتير وممثل مصري يساري الفكر من مواليد 25 ديسمبر 1930 توفي في 21 أبريل 1986، ومن أهم أعماله الليلة الكبير، هو وهي، خالي بالك من زوزو، أميرة حبي انا، كما قدم مسرح العرائس مع الفنان محمود نوح مجموعة من الفقرات التوعوية للأطفال، بجانب تقديم هدايا عينة للأطفال، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر تامر أحمد قدم فيها مجموعة من القصائد في حب مصر.

تألقت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بعرض فنى قدمت خلاله باقة الأغانى منها "الصيادين، بتغني لمين، نوح الحمام، ضم ضم، البدو"، كما قدم الفنان ماهر كمال مجموعة من أغنيات التراث الاسماعيلي، بحضور عد كبير من أهالي القرية.

كما استمرت الورش المقامة علي هامش المسرح المتنقل منها ورشة المفارش، وعلب المناديل بالخرز تدريب هبه محمد، وورشة الخيش تدريب مريم شكرى، ورشة صناعة الجلود مروة سيف الدين.

ومن جانب آخر؛ أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أولى ليالي أضواء القناة، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تضمنت عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للموسيقى العربية بقيادة الفنان أحمد القاضي، قدمت مجموعة مختارة من أجمل الأغنيات منها "تمر حنه، بهية، نسيم علينا الهوى، الحلوة داير شباكها، طاير يا هوا، عدوية، سحب رمشة، دارت الأيام".

اختتم الحفل بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيي مولر والتي قدمت افتتاحية الفرقة، كما قدمت مجموعة من أغاني التراث منها "إسماعيلية ياللي هواكي، الله الله يا سيدنا النبي، البحر نايم، أبويا وصاني، مصر العظيمة بشعبها".

كما افتتح رئيس الإقليم و مدير عام الفرع معرض الفنون التشكيلية بعنوان "ضى القمر" بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين بمشاركه 70 عملا من اللوحات الفنيه لعدد 40 فنانا تشكيليا.