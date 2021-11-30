محافظ بورسعيد يتفقد معرض منتجات المشروعات الصغيرة والحرف التراثية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، معرض منتجات المشروعات الصغيرة والحرف التراثية والبرنامج التدريبي "التسويق الإلكترونى وأساسيات التصدير" بالتعاون بين المنطقة الصناعية وجمعية شباب الأعمال (مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة 58 مصنع) جنوب بورسعيد.

ويشارك بالمعرض عددا من الشباب المنتجين للصناعات الصغيرة والحرف التراثية بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والأستاذ وائل حامد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

واستمع محافظ بورسعيد لشرح عن أقسام المعرض والمنتجات التى يقدمها والمصانع المشاركة فى إقامة المعرض، حيث أشاد المحافظ بتنفيذ معرض لمنتجات المشروعات الصغيرة والحرف التراثية بجنوب بورسعيد، لافتا أن مشروع الـ 58 والـ 54 مصنعا يعتبر الترجمة الحقيقية لتحول شباب بورسعيد من الاستيراد إلى التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن مصانع المشروع تقدم الآن أفضل المنتجات التى تصدر للدول الأوربية ، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية صاحب الفضل الأكبر فى خروج تلك المصانع للنور.

وأشار المحافظ، أن بورسعيد تدعم المستثمر الجاد من أجل زيادة عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب، وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى توفير كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق المناخ المناسب للصناعة والاستثمار بما يحقق النهضة الاقتصادية بالدولة ويجعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية.

وفي شأن آخر أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهدا تطورا غير مسبوقة، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد ، بالإضافة إلى إنشاء أحدث مول تجاري للملابس المستعملة والجاري الانتهاء منه قريبا، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، مشيرا إلى أن منطقة مجمع الأسواق بحى العرب تشهد جذب سياحي غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة .

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الموسعة اليوم لمتابعة سير العمل فى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية .

وخلال جولته، تفقد محافظ بورسعيد أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بمنطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب ، وذلك لخدمة الزائرين المترددين على المنطقة و لمنع التكدس والازدحام ، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لاقتتاحه قريبا.