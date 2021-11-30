«الداخلية» توزع الهدايا على السيدات بمناسبة مناهضة العنف ضد المرأة

نظمت وزارة الداخلية متمثلة في قطاعي "حقوق الإنسان ، الخدمات الطبية " بالتنسيق مع مديريات أمن "القاهرة، أسيوط، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، بورسعيد" قوافل طبية وإنسانية لعدد من دور رعاية المسنات و حماية المرأة، وذلك بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتقدم القوافل الدعم النفسي والمجتمعي للمقيمات بها وكافة أوجه الرعاية الطبية، وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتوزيع الورود وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهي معهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وأعربت السيدات عن سعادتهن بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.

وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.

وذلك حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.