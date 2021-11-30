الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال حملة أمنية.. ضبط 20 عاطلا يروجون الهيروين والحشيش في القليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عدد من العاطلين خلال حملة أمنية، و بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، يفيدون فيه بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

- نتائج الحملة

أسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلا في الخصوص، القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، طوخ، بنها، وكفر شكر، وبحوزتهم "1065 جراما من الهيروين المخدر، و105 جراما من مخدر الحشيش، و70 جراما من مخدر البودر، و120 جراما من البانجو، و620 جرام استروكس، و100 جرام شادو، و20 جرام هيدرو، و300 قرصا مخدرا".

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

القليوبية حملة الحشيش الهيروين سقوط

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وائل لطفي

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