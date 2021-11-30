شيخ الطريقة الشاذلية في ليبيا يشارك المصريين احتفالات مولد الحسين

شارك الدكتور محمد الأمين فركاش، أمين وزارة الأوقاف الليبية وشيخ الطريقة الإدريسية الشاذلية، في فعاليات الاحتفال بمولد الإمام الحسين، التي نظمتها الساحة الأحمدية بالحسين، التابعة للشيخ سعيد عمراح الدح.

وألقى شيخ الشاذلية الليبية كلمة بمناسبة مولد الإمام الحسين وذكرى قدوم الرأس الشريف إلى مصروكيف أن أهل مصر استقبلوا قدوم رأس الإمام الحسين بحالة من الفرحة والسعادة، وذلك لأنه معروف للجميع أن شعب مصر يحب آل بيت النبي.

وأوضح فركاش أن الطرق الصوفية المصرية تحتفل كل عام بذكرى ميلاد الإمام الحسين وهذا يدل على محبة الشعب المصري لأهل البيت الكرام.

وتحتفل الطرق الصوفية اليوم بالليلة الختامية لمولد الإمام الحسين حيث ستقوم بفتح مقراتها بالسيدة زينب والأزهر والحسين أمام المشاركين في الاحتفالات.