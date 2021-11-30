الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

«معاكسة فتاة» تنتهي بمصرع كهربائي في منشأة القناطر

جريدة الدستور

شهدت منطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة جريمة بشعة عندما قرر عامل الانتقام من كهربائي جار بسبب قيامه بمعاكسة شقيقته أثناء سيرها في الشارع، وأثناء معاتبته نشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها العامل بطعنه عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض انتقاماً منه فسقط على الأرض مغشيًا عليه، وفر هاربًا، لكنه سقط في قبضة رجال المباحث.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى وردان العام بوصول جثة "علي.أ"، 37 سنة، كهربائي مصاب بطعنة نافذة بالصدر ناحية القلب، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وإجراء التحريات تبين وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه، وجاره "سعد.ص"، 24 سنة، عامل بمزرعة، بسبب معاكسة الأول لشقيقة الأخير.

وأضافت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدى استل خلالها المتهم سلاحاً أبيض من بين طياته ووجه عدة طعنات للمجنى عليه فسقط على الأرض مغشيًا عليه، وفر المتهم هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في جريمته، واقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته أمام اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجنى عليه بمعاكسة شقيقته أثناء سيرها في الشارع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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