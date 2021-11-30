الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استئناف قضية مقتل شخص وإصابة 3 على يد أسرة كاملة بالمنزلة

محكمة
محكمة

تستأنف الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء القضية رقم ٦٤٥٥ سنة ٢٠٢٠ جنايات مركز المنزلة، والمقيدة برقم ١٦٨٦ سنة ٢٠٢٠ كلي شمال المنصورة، والتي شهدت مقتل شخص وإصابة ٣ آخرين، على يد أفراد أسرة كاملة، على أثر خلافات بينهم في مركز المنزلة، وذلك  لسماع محامي الدفاع في القضية.

يتم نظر القضية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، وكل من المستشارين إيهاب عادل مهني، وليد محمد الديب، ومحمد حسن عاشور، وأمانة سر كل من محمد عبد الهادي أبو زيد، محمد طه.

وترجع أحداث القضية،  ليوم ٥ يوليو ٢٠٢٠، والمتهم فيها "كريم سعد السيد أحمد عاشور،   ٢٥ سنة - طالب، مقيم بناحيه كوبري عاشور المنطقة الصناعية بمركز المنزلة، محمد نصر السيد أحمد عاشور، ٢٥ سنة - حاصل على دبلوم، مقيم بناحيه عزبه البلاسي مركز المنزلة، نصر السيد أحمد عاشور،  ٦٨ سنة - فلاح، مقيم بعزبة البلاسي مركز المنزلة، مختار نصر السيد أحمد عاشور،  ٢٢ سنة - طالب، مقيم بعزبه البلاسي المنزلة، محمد السيد أحمد عاشور، ٣٠ عاما - تاجر سيارات، مقيم بعزبه البلاسي المنزلة، محمد مختار الحسين أحمد عاشور، ١٩ سنة - طالب، مقيم بنفس الناحية، الحسين مختار أحمد عاشور، ٥٠ سنة - عامل زراعي، مقيم بنفس الناحية، سعد السيد أحمد عاشور، محمد محمد السيد أحمد عاشور، والذي تم إلقاء القبض عليهم مؤخرًا، وفريد محمد السيد أحمد عاشور "هارب"، والمتهم الحادي عشر شعبان السيد أحمد عاشور "هارب"، قاما  بقتل المجني  عليه المرسي كمال جبر عاشور عمدا مع سبق الإصرار والترصد. 

وترجع أحداث القضية، بسبب خلافات سابقة، بين المتهمين وأسرة المجني عليه، ويرجع الخلافات بتعدي المتهم كريم سعد السيد أحمد عاشور على أحد ذوي المجني عليهم، ويدعى عبد محمد المتولي.

واستمرت تلك الخلافات والاحتقان، بين الطرفين، والمناوشات، حتى حدثت واقعة التعدي على محمد محمد المتولي يوم ٤/٧/٢٠٢٠ وتحرر بشأنها المحضر رقم ٢٢٨٨ لسنة ٢٠٢٠ إداري مركز المنزله، وقاموا بالتعدي علي  عبد محمد المتولي، وتحرر عنها المحضر ٦٤٥٨ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز المنزلة.

وبعد علم المتهمين بتحرير المحضر سالف الذكر، فزاد غضبهم وعزموا على قتلهما، والتعدي علي كل فرد، وقاموا بإعداد العده، والأخذ بإطلاق النيران من بندقين آليتين وقتلا المجني عليه، وتم إصابة ثلاثة آخرين.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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