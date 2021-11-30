تكريم مجلس اتحاد طلاب «آداب عين شمس» في حفل ختام الأنشطة الطلابية

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس حفلًا لتكريم مجلس اتحاد الطلاب تتويجًا لجهود أعضائه في إنجاز مهامه وإتمام أعماله من الأنشطة الطلابية المختلفة خلال العام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ السيدة نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب.

تضمن الحفل تقديم الطلاب درع الاتحاد لكل من الدكتور مصطفى مرتضى، وا.د حنان كامل، والسيدة نعمات خليفة عرفانًا من الطلاب بالدور الكبير الذي يقومون به في دعم مجلس الاتحاد.

وأعرب عميد الكلية عن سعادته بهذا الحفل الذى يعد تكليلًا لجهود عام من الجد والاجتهاد في الظهور بالشكل اللائق للطالب الجامعى المتفوق في جميع المجالات وفي تقديم أنشطة متميزة ومتنوعة من مسابقات وحفلات وندوات ومعسكرات ومنافسات بأنواعها وسط ظروف عامة قاسية تمر بها البلاد فى مواجهة انتشار فيروس كوفيد 19.

كما قامت وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بتكريم ا.د مصطفى مرتضى لجهوده فى دعم الأنشطة الطلابية، بإهدائه درع الاتحاد وتكريم الطالب محمد حمدي رئيس اتحاد الطلاب والطالبة روضة العجمي نائبة رئيس الاتحاد جميع أعضاء المجلس وهم محمد رمضان أمين لجنة الأسر، وكذلك الأمين المساعد هانى هشام، أمينة اللجنة الاجتماعية حبيبة ناصر والأمينة المساعدة إسراء أشرف، وأمينة لجنة الجوالة إسراء نصر والأمينة المساعدة ملك محمود وأمين اللجنة الثقافية إسلام عبدالغفار والأمين المساعد رؤية إيهاب وأمينة اللجنة العلمية حليمة ياسر والأمين المساعد محمد حسني وأمين اللجنة الرياضية حسام كمال، والأمينة المساعدة نورهان أحمد، بالإضافة إلى تكريم الطالب كريم عبدالعزيز المسئول عن فريق الميديا بالاتحاد لمجهوداته في تصوير وتوثيق الأنشطة الطلابية.

وأكدت وكيلة الكلية على أنه بالرغم من الانشغال في تطبيق إجراءات مواجهة انتشار فيروس كوفيد-19 إلا أنه تم تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية كاملة وبنجاح في جميع المجالات من خلال لجان المجلس التي تنوعت بين الثقافية والاجتماعية والعلمية والفنية ولجنة الجوالة ولجنة الاسر واللجنة الرياضية، كما أثنت على دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة المختلفة الأمر الذى كان له ظله الإيجابي فى الارتقاء بالروح المعنوية لديهم.