الأنبا باخوميوس يمنح 9 من الآباء الكهنة بالبحيرة رتبة القمصية

صلى الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، القداس الإلهي، بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور، وذلك في مستهل مجمع كهنة الإيبارشية بمناسبة بدء صوم الميلاد كما هو متبع كل عام.

وشهد القداس منح تسعة من الآباء الكهنة رتبة القمصية، حيث صلى الأنبا باخوميوس، عقب صلاة الصلح صلوات منح القمصية، لهم، وهم:

القمص دوماديوس عزيز كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بدمتيوه، كوم حمادة.

القمص مقار جالي كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين جنوب مدينة السادات.

القمص كاراس ناصر كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالقرية البيضا.

القمص نحميا هدية كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالنهضة، العامرية.

القمص أبادير نصيف كاهن كنيسة العائلة المقدسة والشهيد مارجرجس بالخصمة، أبو المطامير.

القمص ساويروس سعد كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا ونس بالبصرة، العامرية.

القمص مكاريوس رياض كاهن كنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات القديسين بالبستان.

القمص عبدالمسيح وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بالسبعاوي، أبوالمطامير.

القمص لوكاس إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بكوم حمادة.

واستكمل الآباء الكهنة عقب القداس جدول أعمال المجمع، حيث ألقى الأنبا باخوميوس كلمة روحية من خلال الآية "بِسَمْعِ الأُذُنِ قَدْ سَمِعْتُ عَنْكَ، وَالآنَ رَأَتْكَ عَيْنِي" (أي ٤٢ : ٥).

وفيما يخص نفس الايبارشية ايضا أحتفلت كنائس قطاعي مركز كفر الدوار ومركز أبوالمطامير بإيبارشية البحيرة وتوابعها أول أمس باليوبيل الذهبي لسيامة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة.

وقدمت كنائس قطاعي كفر الدوار وأبوالمطامير، خلال الحفل فيلمًا تسجيليًّا وكورالات وكلمات تهنئة.

يذكر أن الإيبارشية خصصت العام الجاري للاحتفال باليوبيل الذهبي في كافة قطاعات الخدمة بها.