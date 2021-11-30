الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: «إيديكس 2021» يؤكد مكانة مصر وثقلها السياسي والعسكري

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

قال النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنجاز ضخم وهام للغاية، غذ يؤكد مكانة مصر القوية وثقلها السياسى والعسكرى وله إيجابيات كثيرة، والذى يأتي بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. 

وأضاف أبوزيد، أن معرض "إيديكس 2021" يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا، حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية) وفرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة، وكذلك تبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

وتابع أن هذا المعرض قيمة مضافة وفرصة متميزة للتواصل مع كافة دول العالم، والذى جاء بتوجيهات ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع مصر على خريطة المعارض الدولية واستعراض الجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة المصرية والجيش المصري، في مجال التسليح وفقا للمعايير الدولية المتخصصة ذو الكفاءة العالية، مثمناً الثقة الغالية من جانب الدول والشركات المشاركة بالمعرض والتي ترغب في تسويق منتجاتها واستعراض إمكانياتها التسليحية من خلال معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" لجذب أكبر قدر ممكن من الدول الراغبة في اقتناء هذه المنتجات.

النائب أحمد أبو زيد مجلس النواب معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية ايديكس 2021 الرئيس عبد الفتاح السيسي

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