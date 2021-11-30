العمل على تحميل الجهد على محطة كهرباء النرجس بالقاهرة الجديدة

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء النرجس بقدرة 220/66/22 ك.ف.أ بمدينة القاهرة الجديدة، وجارٍ تحميل الجهد عليها تباعاً لتخفيف الأحمال عن محطات محولات الكهرباء الأخرى بالمدينة بالكامل، مؤكداً أن محطة محولات كهرباء النرجس ستعمل على تأمين أحمال المحطات الرئيسية لروافع الصرف الصحى بالكامل وبشكل مباشر واستقرار الكهرباء بمدينة القاهرة الجديدة فى جميع أحيائها نظراً للتوسعات الجارية، وذلك بتوزيع الأحمال وتخفيفها عن المحطات والموزعات المحملة الأخرى.

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن المحطة تعتبر هى الوحيدة داخل المدينة بجهد 220 ك.ف.أ، وبالتالي ستصبح المصدر الرئيسي لتغذية محطات الجهد (66/22ك.ف.أ) داخل المدينة، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تنفيذ محطة كهرباء محولات (المنطقة الصناعية)، وتغذية محطة كهرباء محولات إسكان الجمعيات من خلالها.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أن محطة محولات النرجس ستقوم بتغذية مباشرة إلى محطة رفع الصرف الصحي بمركز المدينة، بدلاً من تغذيتها من خلال موزعي كهرباء من محطة كهرباء محولات التجمع الخامس، بجانب تغذية مباشرة لمحطة رفع الصرف الصحي بجنوب الأكاديمية B بدلاً من تغذيتها من خلال حلقتين بموزع كهرباء (B.A ) بجنوب الأكاديمية من محطة محولات التجمع الأول.

وقال: “ستعمل المحطة أيضاً على تدعيم عددٍ من موزعات الكهرباء، وهي: موزع جنوب الأكاديمية (B)، وموزع كهرباء الياسمين رقم ( 32 )، وموزع كهرباء عمارات البنفسج، وموزع كهرباء مركز المدينة، وموزع كهرباء مركز المدينة رقم (451)، وموزعات كهرباء منطقة أبو الهول والمستثمرين الجنوبية، وموزع كهرباء أربيلا والفيلات وموزع كهرباء توسعة 1 بالتجمع الخامس، بجانب تغذية تلك الموزعات من المحطات السابقة"، مشيراً إلى أن المحطة ستعمل على تخفيف الأحمال على جميع محطات الكهرباء بالمدينة ( التجمع الخامس - التجمع الأول - مدينة الرحاب).