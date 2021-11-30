الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجملي بـ 100جنيه.. أسعار اللحوم البلدية في الأسواق

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء البلدية استقرارا فى الاسواق، وتراوح سعر اللحم الكندوز من  ١٤٥ : ١٦٥ جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كباب الحلة من ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو، كما يتراوح سعر الكبدة الكندوز بين ١٤٥ : ١٧٠ جنيها للكيلو، ويتراوح سعر اللحم المفروم من ١٣٠  : ١٦٠  جنيها  للكيلو.

 أسعار اللحوم اليوم

ويتراوح  سعر اللحم الجملى بين ١٠٠ : ١٢٠ جنيها للكيلوويتراوح سعر الاستيك والبفتيك من ١٣٠ :١٦٠ جنيها للكيلو كما تراوح سعر الموزة الكندوز من ١٤٠ : ١٦٠ جنيها بينما تراوح سعر عرق التربيانكو بين ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو.

ما هي أسعار اللحوم اليوم

وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو ١٣٠  جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر الكلاوى والقلب من ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو، ووبلغ  سعر السجق البلدى نحو ١٢٠ : ١٣٠ جنيها للكيلو، كما تراوح سعر اللحم الضأن من ١٥٠ : ١٧٠ جنيها للكيلو، في حين تراوح سعر الكبدة الضأن من ١٤٠ : ١٧٠ جنيها للكيلو

وقد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية  بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل

 وأوضحت  التقاريرالواردة من المديريات البيطرية بجميع المحافظات بأن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية  قد بلغت ٣٩٩٧ رأس من الماشية داخل هذه المجازر فيما بلغت إجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة ٢٠٠٧٠٠ طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر

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الكندوز ب١٤٥ جنيه والجملي ب100جنيه أسعار اللحوم البلدية أسعار اللحوم اليوم

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وائل لطفي

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