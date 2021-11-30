بينها «لغم مضاد للدبابات».. منتجات لـ«الإنتاج الحربي» في معرض «إيديكس 2021»

حرصت وزارة الإنتاج الحربي على تطوير منتجاتها العسكرية وتعميق التصنيع المحلي، وظهر ذلك جلياً في معرض «إيديكس 2021».

ومن معروضات الوزارة في المعرض:

رادار المراقبة الأرضية «سالم - 1» والذي يكشف طائرة بدون طيار «درون» في نطاق 1.5 كيلومتر، والأشخاص في نطاق 6 كيلومترات، ومركبة صغيرة في نطاق 12 كيلومتراً، ومركبة كبيرة في نطاق 22 كيلومتراً.

مركز قيادة كتيبة رادار المدمج

يبلغ زمن تشغيله 5 دقائق، ويبلغ عدد أهداف خطط التحرك 1000 هدف، بينما عدد الرادارات التي يمكن ربطها 8، وعدد الأهداف المتتبعة 2000.

جهاز الرادار الثانوي

نظام التحويل به ثنائي الموتور وسرعة الدوران 12.6 لفة في الدقيقة ويبلغ أقصى عدد الأهداف التي يكتشفها 1000 وزاوية الارتفاع 45 درجة ويبلغ احتمال الكشف 95%.

جهاز الرادار المصري ثنائي الأبعاد

هو مقاوم للإعاقة وبه خاصية التغلب إلى الأهداف الثابتة واحتمال تمييز الهدف تبلغ 90%.

اللغم المضاد للدبابات

وزنه 3.5 كيلوجرام، ووزن العبوة المحطمة 2.4 كيلوجرام، و قطر اللغم 204 مم، وارتفاع اللغم 108 مم.

قنبلة فيدرال 62 مم

مسيلة للدموع وتستخدم في أغراض كشف مواقع العدو ليلاً لإمكان التعامل معه في الرماية.

معرض «إيديكس 2021» هذا العام هو النسخة الثانية بعد انطلاق المعرض لأول مرة في 2018 والذي تجرى فعالياته خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، تمثل 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الإثنين إلى الخميس.