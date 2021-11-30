الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بينها «لغم مضاد للدبابات».. منتجات لـ«الإنتاج الحربي» في معرض «إيديكس 2021»

جريدة الدستور

حرصت وزارة الإنتاج الحربي على تطوير منتجاتها العسكرية وتعميق التصنيع المحلي، وظهر ذلك جلياً في معرض «إيديكس 2021».

ومن معروضات الوزارة في المعرض:

WhatsApp Image 2021-11-30 at 10.28.09 AM

رادار المراقبة الأرضية «سالم - 1» والذي يكشف طائرة بدون طيار «درون» في نطاق 1.5 كيلومتر، والأشخاص في نطاق 6 كيلومترات، ومركبة صغيرة في نطاق 12 كيلومتراً، ومركبة كبيرة في نطاق 22 كيلومتراً.

WhatsApp Image 2021-11-30 at 10.28.10 AM

مركز قيادة كتيبة رادار المدمج

يبلغ زمن تشغيله 5 دقائق، ويبلغ عدد أهداف خطط التحرك 1000 هدف، بينما عدد الرادارات التي يمكن ربطها 8، وعدد الأهداف المتتبعة 2000.

WhatsApp Image 2021-11-30 at 10.28.11 AM (1)

جهاز الرادار الثانوي

نظام التحويل به ثنائي الموتور وسرعة الدوران 12.6 لفة في الدقيقة ويبلغ أقصى عدد الأهداف التي يكتشفها 1000 وزاوية الارتفاع 45 درجة ويبلغ احتمال الكشف 95%.

جهاز الرادار المصري ثنائي الأبعاد

هو مقاوم للإعاقة وبه خاصية التغلب إلى الأهداف الثابتة واحتمال تمييز الهدف تبلغ 90%.

WhatsApp Image 2021-11-30 at 10.28.11 AM

اللغم المضاد للدبابات

وزنه 3.5 كيلوجرام، ووزن العبوة المحطمة 2.4 كيلوجرام، و قطر اللغم 204 مم، وارتفاع اللغم 108 مم.

WhatsApp Image 2021-11-30 at 10.28.12 AM

قنبلة فيدرال 62 مم 

مسيلة للدموع وتستخدم في أغراض كشف مواقع العدو ليلاً لإمكان التعامل معه في الرماية.

WhatsApp Image 2021-11-30 at 10.28.13 AM

معرض «إيديكس 2021» هذا العام هو النسخة الثانية بعد انطلاق المعرض لأول مرة في 2018 والذي تجرى فعالياته خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، تمثل 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الإثنين إلى الخميس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

«فايزر»: لقاحنا ضد متحور «أوميكرون» سيكون متاحًا فى غضون 95 يومًا

اليوم.. عرض الفيلم المصري «أبو صدام» لأول مرة بمهرجان القاهرة السينمائي

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-11-2021

الداخلية تكشف تفاصيل الاشتباه فى «جسم غريب» بالجيزة

قرار جديد ضد فتاة «الليلة الحمرا» بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش: بوادر مشجعة في اتصالات المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين

الأردن يدين إقدام الرئيس الإسرائيلي على اقتحام الحرم الإبراهيمي

البرلمان العربى يوجه خطابات للأمم المتحدة بشأن اقتحام رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمى